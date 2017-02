Inaugurada l’exposició i presentació del llibre “Arranz Bravo 75/75″

La Fundació Arranz-Bravo de l’Hospitalet de Llobregat va viure una inauguració diferent. Arranz-Bravo 75/75 recull obres inèdites de l’artista que aquest any compleix 75 anys. Un llibre presenta 75 opinions de 75 obres d’Arranz-Bravo que han escrit crítics, galeristes, companys de l’artista, alumnes… L’exposició va ser inaugurada per l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín i va aplegar a la Fundació més d’un centenar de persones que varen poder admirar l’exposició, veure els escrits, conèixer les obres escollides pels invitats a aquest projecte i, també, per felicitar la trajectòria d’un artista que ha marcat època i continua fent-ho.

75 obres/75 opinions. L’aportació de cadascun dels participants ha ajudat a reconstruir una biografia artística d’Eduard Arranz-Bravo del tot atípica: el despertar creatiu dels anys seixanta amb l’evocació dels seus companys de generació (Lluís Prenafeta, Antoni Llena, Francesc Parcerisas) i crítics del moment (Pepe Corredor-Matheos); l’esbojarrament dels setanta amb la feliç interpretació de protagonistes de l’època (Lluís Bassat, Antoni Marí, Jordi Garcés, Beth Galí), la mirada dels historiadors experts (Àlex Mitrani) o l’experiència dels seus galeristes (Gaspar); la creativitat lluminosa dels vuitanta a Cadaqués des de l’autoritat crítica d’Altaió o la vivència del galerista Àlex Nogueras; l’obertura internacional dels noranta amb el copiós grup de seguidors nord-americans vinculats a la galeria Franklin Bowles de San Francisco i Nova York; la connexió de la crítica catalana amb la pintura actual d’Arranz-Bravo, tant la més experimentada (Sílvia Muñoz, Núria Poch, Ricard Planas, Conxita Oliver, Martina Millà, Jessica Jacques, Josep de Calassanç Laplana, Mercè Pomers, Joan González, Lluís Nacenta) com la més jove (Jordi Garrido, Bernat Puigdollers, Georgina Parrilla, Aina Mercader, Marta Sánchez), i la connexió retinal d’Arranz-Bravo amb els més joves artistes (Marcel Rubio, Raül Páez, Francesc Ruiz Abad, Pere Llobera, Miquel Gelabert, Martí Cormand, German Consetti, Albert Arribas, Artur Muñoz, Bernat Daviu) i professors de belles arts (Mar Redondo, Roser Massip), i, finalment, l’estret vincle amb la ciutat de l’Hospitalet i les moltes complicitats teixides des dels anys vuitanta i durant l’acció de la fundació, amb escoles, professors, galeristes, alumnes, artistes, directors de museus, associacions i la governança de la ciutat.

A la imatge, Ricard Planas, Arranz Bravo, Núria Poch, directora de la Col·lecció Bassat; Anna Maria Camps i Albert Mercadé, director de la Fundació Arranz-Bravo, a la inauguració de l’exposició a l’Hospitalet de Llobregat.

