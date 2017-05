Inauguració conjunta a la Galeria Fernando Pradilla

annaïs miró

La Galeria Fernando Pradilla, al carrer Claudio Coello, 20, de Madrid, proposa una inauguració conjunta de les exposicions Mantras y letanías, de l’artista Emilio Gañán, que podrà veure’s de l’11 de maig al 10 de juny de 2017, i Pintura, Pintura, Pintura, una mostra col·lectiva comissariada per Víctor Zarza. En el cas d’Emilio Gañán (Plasència, 1971) ell mateix es defineix com a dibuixant, i mostra un univers que s’eixampla lentament i contemplem les seves peces de pura visualitat. La seva pintura, rigorosa i meditada, sintetitza elements de la tradició formal i s’espandeix cap a noves formulacions de la geometria, adoptant en ocasions incursions en el camp del tridimensional. A Gañán l’apassionen les línias rectes, però no pretén erigir aquesta passió en dogma, sinó ben al contrari, en una disciplina que arribi a la llibertat. Enfront de l’ortodòxia minimalista, capacitat del pintor pper proposar Arítmies i per valorar el rampell, el sentiment del sublim de certs expressionistes abstractes nord-americans.

