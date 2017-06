Imma Prieto: Propera Residència del II Programa Confluències 2017

gisela chillida

Durant els dies 13, 14 i 15 de juliol de 2017 Imma Prieto estarà participarà com a resident en el II Programa Confluències.

El projecte Confluències sorgeix com un programa de Residències culturals i creatives pensades per a generar xarxes de treball i possibilitar a professionals forans un coneixement profund sobre l’actualitat cultural de Santander i per extensió de Cantàbria. L’objectiu principal del programa de residències culturals és establir i generar una xarxa de contactes i transferències professionals entre els agents culturals i creatius de la ciutat i els forans.

Imma Prieto està interessada en conèixer nous artistes i agents locals que estiguin desenvolupant noves línies de coneixement i mediació en el context. Tant des d’un punt de vista de les programacions i programes públics de les institucions, com des d’espais i plataformes alternatives.

Els artistes que vulguin participar poden optar entre una trobada individual amb la resident -visita a galeria, local o estudi- durant la qual poden mostrar el seu treball o mantenir una reunió personalitzada.

També poden participar en una trobada col·lectiva, «Esmorzar de treball», al Centre Cívic del Riu de la Pila, el dia 13 de juliol a partir de les 10.00 h. on podran compartir inquietuds amb altres professionals de la ciutat així com amb la resident, compartint un matí de treball i posada en comú.

A la imatge, Imma Prieto, comissària independent, investigadora, crítica d’art i docent.

