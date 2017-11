“Imatges per tocar” de Juan Torre al Museu del Tabac

Del 9 de novembre al 28 de gener del 2018 el Museu del Tabac del carrer Doctor Palau, 17 de Sant Julià de Llòria presenta Imatges per tocar.

Imatges per tocar és una exposició del fotògraf biscaí Juan Torre que aplega 18 retrats d’artistes com Miguel Ríos, Luz Casal, Paco de Lucía, Luís Eduardo Aute, entre d’altres.

La fotografia és un art que ens transmet una idea, un paisatge, un moment o un sentiment gràcies a una imatge estàtica que ens entra completament pels ulls. Això suposa una barrera per a les persones invidents o amb visibilitat reduïda, una barrera que no és gens fàcil de superar.

Imatges per tocar és un projecte de superació que desenvolupa una nova tècnica d’impressió que dóna relleu a les imatges. Una nova manera d’apropar-se a la fotografia amb el tacte. Una nova manera de mirar on l’invident té l’oportunitat de processar novament la imatge i al que hi veu se li dóna l’oportunitat de rebre la imatge d’una manera completament nova.

Les 18 fotografies de gran format que componen l’exposició tenen una característica especial que la fa única i radicalment innovadora: està pensada per veure-la i gaudir-la, a més d’amb la vista, amb el tacte.

Juan Torre, fotògraf de professió i amb una visibilitat reduïda arrel d’una malaltia, ha materialitzat el seu somni de facilitar l’accés al món de la imatge als invidents i als que tenen una resta visual. Això ha estat possible gràcies a l’empresa Estudios Durero, que han aconseguit imatges amb 3 mm de relleu que potencien la qualitat visual de les fotografies i els proporciona una nova dimensió tàctil.

El Museu del Tabac vol mostrar als visitants i a la població del Principat d’Andorra la iniciativa del fotògraf Juan Torre, amb l’objectiu d’integrar les persones amb diversitat funcional i sensibilitzar al públic en general vers les persones amb discapacitat visual. Volem obrir les portes a l’art accessible i sensibilitzar el públic vers la diversitat funcional oferint la possibilitat als no invidents d’experimentar les sensacions d’una persona invident. Apostem per una cultura accessible a les sales d’exposicions perquè es converteixin en un espai d’interacció i normalització entre les persones.

