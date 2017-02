“Imatges de conte”: Aragó exposa deu anys d’il·lustració infantil

L’exposició Imatges de conte aprofita la celebració del desè aniversari de l’editorial Apila Ediciones, per convertir-se en una mostra de la il·lustració infantil impulsada des d’Aragó en els darrers deu anys. És també un homenatge als il·lustradors i a la seva feina, que combina el pes de l’art d’avantguarda amb el disseny gràfic contemporani.

L’exposició, de caire pedagògic, està dirigida principalment als nens, però, per descomptat, també als pares i adults interessats pels valors estètics i educatius de la il·lustració i, per extensió, a totes aquelles persones atretes per les arts i el disseny. El muntatge expositiu vol provocar una experiència estètica complerta mitjançant la contemplació de les il·lustracions i el treballs preparatoris, tot en un mateix espai.

La mostra es pot visitar al Centre d’Històries de Saragossa del 23 de febrer al 23 d’abril.