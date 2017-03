Fins al 25 de març se celebra el II Simposi Internacional sobre el Noucentisme a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. Pretén corregir la percepció que el Noucentisme sovint s’ha estudiat com un fenomen aïllat, com si s’hagués desenvolupat al marge de la història cultural de l’Europa de l’època. A través del treball d’una sèrie d’investigadors els participants a aquest esdeveniment podran veure el moviment noucentista des de perspectives diferents i en relació a la cultura i la societat europea del primer terç del segle XX.

Segons els organitzadors, el Simposi parteix de la necessitat d’estudiar els paral·lelismes, contactes i concomitàncies entre el Noucentisme i altres moviments culturals que es van desenvolupar arreu d’Europa durant aquell període. La voluntat del Simposi és tenir una visió més àmplia i precisa de diferents aspectes que poden ajudar a un major coneixement i difusió del Noucentisme, un moviment encara molt desconegut.

Aquest Simposi ha estat organitzat per Joaquim M.Puigvert (Universitat de Girona) i Jordi Falgàs (Fundació Rafael Masó) amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, de la Diputació de Girona, de l’Ajuntament de Girona, de l’Ajuntament de Breda i del Museu Municipal Josep Aragay de Breda.

El dia 24 de març a partir de les 9.30 hores es durà a terme la 3a sessió, presidida per Xavier Pla (Universitat de Girona) amb la ponència de Patrizio Rigobon (Università Ca’Foscari di Venezia), “El “Novecentismo: l’ideari de Massimo Bontempelli i el Noucentisme”. La quarta sessió estarà presidida per Jordi Falgàs (Fundació Rafael Masó) amb ponència d’Àlex Susanna (Agència Catalana del Patrimoni Cultural), “L’Àrcàdia catalana: Maillol, Séverac, J.S. Pons, Terrús, Frère, Manolo, Sunyer i Togores”. A les cinc de la tarda es farà la presentació de la segona part del Mapa d’arquitectura i paisatge urbà noucentistes, a càrrec de Raquel Lacuesta, Joaquim M. Puigvert i Mercè Vidal.

Més tard, s’organitzarà la presentació de l’edició de les ponències del I Simposi, a càrrec de Vinyet Panyella (Consorci del Patrimoni de Sitges) i finalment tindrà lloc una visita guiada a la Casa Masó i a l’exposició “De l’amor és lo jardí”: Masó i els teixits”, a càrrec de Rosa M.Gil i Tort (Fundació Rafael Masó).

Pel dia 25 de març es durà a terme la sortida de Girona en autocar i una visita guiada a la Font Picant, de Josep Pericas (Sant Hilari) i a la Font de l’Oreneta, de Joan Mirambell (Viladrau). A partir de les 16.30 hores de la tarda, es farà una visita guiada al Museu Municipal Josep Aragay, a càrrec del seu director, Xavier Castanyer.

A la imatge, Isidre Roset durant la conferència “Origen i constitució del Saló dels Evolucionistes”.

