“I tu, què col·lecciones?”, nova activitat familiar a la Fundació Tàpies

La Fundació Antoni Tàpies organitza I tu, què col·lecciones? una activitat educativa adreçada a nens i nenes acompanyats, el 14 de maig a les 12 del migdia. Es tracta de d’una visita dinamitzada a l’exposició Oriol Vilanova. Diumenge.

“Per què ens sentim atrets pels objectes? Com sorgeix el desig de col·leccionar? Què fem amb les coses que atresorem? Què converteix un objecte corrent en una obra d’art? Aquesta i moltes altres reflexions ens portaran a conèixer el procés creatiu de l’artista Oriol Vilanova”.

La visita, d’una hora i trenta minuts de durada, està recomanada per nens de 6 a 12 anys i els seus acompanyants. El preu és de 4 euros per persona i cal reservar plaça per telèfon, al 932075862 o per e-mail a reserves@ftapies.com

Etiquetes: Fundació Antoni Tàpies · Oriol Vilanova. Diumenge