Hugo Fontela, l’artista més jove de Marlborough estrena exposició

Marlborough Barcelona, c/Enric Granados, 68 de Barcelona, presenta Norte del pintor asturià Hugo Fontela (Grado, 1986), l’artista més jove de la galeria, que exposa per primera vegada a la seu de Barcelona.

A Norte, Fontela explora la memòria del paisatge costaner de la seva Astúries natal seguint la línia de minimalisme estètic de la seva darrera exposició, al mateix temps que evoluciona en les seves temàtiques. Si en les anteriors creacions van ser protagonistes els posts flotants sobre l’aigua inspirats pels molls abandonats de l’East River de Nova York o els mars de residus que donen lloc als seus imponents abocadors, als seus recents llenços són les roques marines de les terres del nord les protagonistes indiscutibles. Les roques solitàries emergeixen, enigmàtiques, sobre els mars de blaus intensos expressats en diferents estats d’activitat: mar llisa, mar arrissada o marejol.

Com indica Enric Juncosa al text introductori del catàleg, Fontela no cerca la representació fidedigna de la realitat, sinó la seva vivència: “Fontela converteix el paisatge que recorda, o la memòria de l’emoció que aquest paisatge li va produir, en l’acte mateix de pintar. Les roques o illots són diferents, de què es desprèn que no l’interessa la representació en si d’una vista determinada, ni tampoc persegueix una visió èpica del sublim.”

Per tant, l’obra del jove artista podria considerar-se neo-tradicionalista, ja que demostra haver conegut els moviments de l’action painting y del pop, així com l’informalisme i el minimal. D’aquest mode, les seves pintures parteixen de la figuració per viatjar cap a l’abstracció, és a dir, de-construeix una imatge que parteix de la realitat però avança cap a la cosa pictòrica i són les relacions entre les formes, les figures, els volums i els colors els que constitueixen el medi d’expressió que provoca la sensació pictòrica més que el mateix objecte representat.

Hugo Fontela neix a Grado (Pincipat d’Astúries, Espanya) a 1986. La seva formació pictòrica va estar als seus inicis vinculada, per un costat a la Escuela de Artes y Oficios de Avilés, on va aprendre a pintar de forma acadèmica, i per un altre a la Escuela de Arte de Oviedo, on prepara el seu ingrés a Belles Arts. Decideix llavors traslladar-se a Nova York amb solament divuit anys. Allà ampliaria els seus estudis a The Arts Students League, i instal·laria el seu estudi-taller. Des de l’any 2005 viu i treballa a Manhattan, alternant estudis a Madrid i Nova York.

A la imatge, obra d’Hugo Fontela.

Etiquetes: Hugo Fontela · Marlborough Barcelona