Howard Hodgkin a la Galeria Pilar Serra

La Galeria Pilar Serra obre la temporada amb la que serà la seva segona exposició del recentment desaparegut artista anglès Howard Hodgkin (1932 – 2017), artista moltreconegut, com a pintor i com a autor d’importants sèries de litografies i gravats. Va néixer a Londres, on ha viscut i treballat la major part del temps; va assistir a la Camberwell School of Art i de la Bath Academy of Art in Corsham. El 1985 va guanyar el Premi Turner i va representar al Regne Unit a la Biennal de Venècia. El 1992 li va ser concedit el títol de Sir. La seva obra s’ha exposat en nombrosos museus de tot elmón, destacant el Metropolitan Museum de Nova York, la Tate ia Madrid al Reina Sofiali va dedicar una àmplia retrospectiva a 2007 .

La Galeria Pilar Serra presenta tretze obres de la seva última sèrie, a la qual va posar un títol premonitori: After All, “què és el que queda, després de tot? Què roman quan tot està dit i fet? Si aquestes són les preguntes, aquestes pintures podrien ser les respostes: intenses, vitals, extraordinàries recreacions d’emoció en estat pur. “Són paraules d’Andrew GrahamDixon, en el pròleg del catàleg d’aquestes obres. L’obra de Howard Hodgkin es pot comparar a una novel·la autobiogràfica composta en diverses parts, aquesta ha estat l’últim capítol, que inclou memòries d’Anglaterra, dies costat del mar, el sabor d’un gelat, l’aroma de la tardor o unes vacances d’estiu.

La inauguració tindrà lloc el 14 de setembre i es podrà visitar fins al 31 d’octubre.