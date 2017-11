Hosh il·lumina L’Hospitalet de Llobregat

Contorno Urbano presenta la intervención d’Hosh per il·luminar la ciutat dins el projecte 12+1. 12 artistes, 12 mesos, una paret de 50 metres quadrats, una intervenció artística cada mes i una exposició en acabar l’any, amb una obra única creada per cada artista. Aquest any 2017 és la segona edició.

Hosh juga entre colors i llums amb una obra que barreja pintura i instal·lació: a la nit, el mural setransforma en un llenç de llums gràcies a un circuit de LEDs que il·lumina l’obra i atreu les miradas.

Tal com ho explica l’artista: ” la meva obra mural és una evolució d’una trajectòria artística que té suorigen en el grafit. En aquest cas, a través de les diferents escenes, peculiars personatge, la combinaciónde una paleta de colors vius i les espurnes de LEDs, tracte de fer al·lusió a la rica diversitat i aldinamismo que ens ofereix Barcelona.