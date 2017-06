Homenatge al pintor Pere Manera a la Casa Irla

annaïs miró

De l’1 de juliol al 27 d’agost, la Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols, al carrer Algavira, 65-69, acull l’exposició homenatge a Pere Manera. El text de la presentació diu el següent: Pere Manera és un bon pintor, aquest premis obtinguts ja ho demostren però jo solament vos faré una observació. En Pere és pintor, sí, però també és un home de mar. És home de vent, de calma i de tramuntana, un dels pocs pintors que sap capejar una mestralada vinguent de pescar de Sa Roca Alta, amb el seu bot de vint-i-dos pams, un dels més bonics, pot ésser el més bell de la platja ganxona. Per això, en Manera, sap pintar el mar i les barques, ell viu les ones, el ruixim del llevant i sap a on esbandeix un cop de mar amb el vent de proa; ell sap de la forma i del color del mar calmós del capvespre, hora que comencen a engrescar-se els besucs i a enganxar-se els calamars a la potera. Ell pinta el mar perquè el sent, ell ja d’infant hi jugava, saltant per les roques de Cap de Begur, el seu poble nadiu, enfilant-se a dalt del llaguts de “Sa Riera”. Veieu ara perquè en Manera pinta tan bé el mar?. El pinta bé perquè forma part d’ell.

Etiquetes: Casa Irla · homenatge · Pere Manera