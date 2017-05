Homenatge a Rachel L. Mellon al Museu Balenciaga

annaïs miró

En el context del centenari de l’obertura del primer atelier de Cristóbal Balenciaga, el Museu Cristóbal Balenciaga acull l’exposició Rachel L. Mellon Collection, una mostra que rendeix homenatge a una de les clientes més destacades de Balenciaga. Sota la direcció de Hubert de Givenchy, presenta al público una cuidada selección de este fondo y ofrece una nueva lectura de la Alta Costura de Balenciaga, a través del filtro personal de esta extraordinaria dama. Sota la direcció de Hubert de Givenchy, presenta al públic una cuidada selecció d’aquest fons i ofereix una nova lectura de l’Alta Costura de Balenciaga, a través del filtre personal d’aquesta extraordinària dama. Rachel Lambert Mellon (1910–2014), coneguda com a Bunny, va ser una de les grans dames de l’alta societat nord-americana del seglo xx. Hereva d’una gran fortuna, filàntropa, col·leccionista d’arte, dissenyadora de jardins —entre ells el famós Rose Garden de la Casa Blanca—, amiga personal dels Kennedy i esposa del magnat bancari i distingit mecenes Paul Mellon, Mrs. Mellon era l’arquetip de la clientela de Balenciaga: rica, sensible i exclusiva. En la seva extraordinària vida, destaca la seva permanent recerca de la bellesa, que col·leccionava i de la que s’envoltava. La reconeixia de forma eclèctica en obres d’art, llibres rars, joies, objectes preciosos, jardins, ambients cuidats; i en el seu propi vestuari, que per més d’una dècada va confiar a Balenciaga. A més de gran client, Bunny Mellon també va ser també amiga personal del dissenyador, relació que va tenir el seu reflex en les adaptacions i disenys especials que es van fer a la Maison per a ella, i que el propi Balenciaga va transferir, en retirar-se, a Hubert de Givenchy. Cristóbal Balenciaga Museoa custodia actualment una gran part de les creacions que Balenciaga va realitzar per a Mrs. Mellon, el llegat de la qual és la col·lecció més important procedent d’una mateixa benefactora en els arxius del museu.

Etiquetes: Cristóbal Balenciaga · Rachel Lambert Mellon