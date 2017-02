Homenatge a Barbieri, l’home orquestra a la Biblioteca Nacional d’Espanya

annaïs miró

Del 24 de febrer al 28 de maig de 2017, la Biblioteca Nacional d’Espanya, al Passeig de Recoletos, 20, de Madrid rebrà una mostra coodirigida per la Biblioteca Nacional i Acció Cultural Espanyola que consta de dues-centes cinquanta obres d’art tant de la Biblioteca Nacional d’Espanya com d’altres institucions i col·leccionistes espanyols. L’exposició, que porta per títol Barbieri. Música, fuego y diamantes té per finalitat rendir homenatge a Barbieri, un prohom del segle XIX, i recostruir la seva vida i la seva obra que va ser, segons ell mateix, “ajudant en un convent, estudiant de medicina, aprenent d’enginyer, alumne del conservatori, corista, director d’orquestra, apuntador, contrabandista durant una hora, director de un liceu, secretari d’un altre, músic militar, milicià nacional, empresari, periodista, bibliòfil, compositor i constant adorador del bell sexe”. Entre d’altres peces s’hi exhibeixen cartes del compositor a personatges il·lustres de la seva època; originals de les seves obres; primeres edicions d’El barberillo de Lavapiés o Pan y toros; el seu únic retrat a l’oli; pertinences personals, como ara les seves partirures o els seus llibres. Barbieri va ser precursor de la musicologia espanyola per la seua cabdal tasca de recopilació de material musical antic. Va transcriure i comentar el Cancionero musical de los siglos XV y XVI, més conegut com a Cancionero de Palacio o Cancionero de Barbieri , amb obres que han passat al repertori musical renaixentista i que va suposar el redescobriment de l’important compositor espanyol del Renaixement Juan del Enzina. Atresorava una completa biblioteca sobre temes musicals que va llegar a la seva mort a la Biblioteca Nacional de Madrid. Va fundar la revista La España Musical i la seva biografia és tot un vodevil. A banda de la sarsuela, la seva especialitat, Barbieri va posar música a l’himne Visça la pau, amb text del poeta català Apel·les Mestres, Va escriure multitud d’articles i va reunir un important arxiu de documentació musical que ha estat publicat per la Societat d’Autors.

Etiquetes: Barbieri · BNE