“Historietes del còmic” al Museu ABC

El Museo ABC presenta la mostra Historietes del còmic, exposició comissariada pel crític, editor i guionista de còmics Antoni Guiral. La mostra, que es podrà visitar del 31 d’octubre del 2017 al 4 de febrer del 2018, revisa la història dels còmics espanyols apareguts entre 1917 i 1977, així com desgrana l’conceptodel còmic com a gènere literari, la particularitat del seu format i els seus trets identificatius. el recorregut històric per l’obra de mestres com Ibáñez, Escobar, Jesús Blasco o Víctor Mora i per personatges tan carismàtics com Mortadelo i Filemón, Zipi i Zape, Superlópez, Esther i el Capitán Trueno, entre d’altres, serveix per recordar les històries amb què crecieronvarias generacions d’espanyols i que són ara claus en la nostra història cultural i patrimoni gràfic.

L’exposició suposa un estudi històric del tebeo, un acostament a la filosofia i entitat delcòmic, però sobretot una oportunitat de gaudir contemplant els còmics de la nostra culturapopular, tant les revistes impreses com els dibuixos originals conservats pels seus autors,familiars i col·leccionistes.

Etiquetes: Antoni Guiral · Escobar · Esther · Ibáñez · Jesús Blasco · Mortadelo i Filemón · Superlópez · Víctor Mora · Zipi i Zape