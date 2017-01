Fins al 15 de gener es podrà visitar al Muram de Cartagena l’exposició de Nicole Palacios HiroshiMA mon amour, mostra amb la que la creadora francesa resident a la ciutat portuària homenatja al cinema japonès. En total s’exhibeixen en el Muran 35 obres, moltes d’elles creadores per Palacios en exclusiva per aquesta exposició organitzada per Cultura.

