Helena Toraño a la Galeria Gema Llamazares

La Galeria Gema Llamazares inaugura el 14 de setembre, a les 20 h., Top secret de la pintora Helena Toraño. La mostra es pot visitar fins al 29 d’octubre del 2017.

“Les palmeres importades pels indians a les terres cantàbriques, agitades pel nord-est, no procedeixen del catàleg dels somnis d’Helena Toraño, són part de la seva vida i de la seva mirada. Igual que ho són aquestes marines on salten dofins sobre ones immaculades o el cel amb cúmuls de cotó trencats per un globus que desafia tota verticalitat. Però tots ells, executats amb pinzellades precises i encertades, amb tons plans i amb la tècnica de la superposició i acumulació d’imatges, són algunes de les postals que la pintora llanisca ens remet des d’aquesta regió que ha sabut traçar en els mapes on la realitat s’aparea amb els somnis.”

Etiquetes: Galeria Gema Llamazares · Helena Toraño