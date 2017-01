Héctor Pulido Delgado, guanyador del III Premi Eurostars Berlin de Fotografia

Héctor Pulido Delgado ha estat el guanyador del III Premi Eurostars Berlin de Fotografia gràcies a una sèrie fotogràfica centrada en la història de la ciutat i el seu ambient actual, amb una il·luminació que recorda a les grans pel·lícules de suspens. El segon guardó, el Premi Especial Grup Hotusa, ha recaigut en la sèrie presentada per Alfredo Benavent Maroto, que mostra els principals centres de congregació dels berlinesos. El certamen, convocat sota la temàtica “Berlín, ciutat de cinema”, repartirà 3.500 euros en metàl·lic entre els dos principals guanyadors, així com diferents estades gratuïtes per als finalistes a l’hotel Eurostars Berlin Luxury Class.

Héctor Pulido Delgado va estudiar la carrera de Comunicació Audiovisual i actualment treballa com a càmera i editor de vídeos per a la corresponsalia de TVE a Berlín. Segons explica l’autor, “amb el tríptic presentat pretenc evocar aquest sentiment d’estar veient una pel·lícula, amb el blanc i negre i les imatges nocturnes, gairebé com un thriller, sense un sentit narratiu estricte”. En concret, la sèrie inclou una fotografia del mur de Berlín que situa l’espectador directament a la ciutat; una altra imatge que mostra l’ambient hivernal amb la pluja i el tràfec característics de la capital alemanya i, finalment, un carrer típic de la ciutat amb una bicicleta atrotinada i un grafit, al mateix temps que s’aprecia un cartell d’una pel·lícula històric- còmica.

La tercera edició del Premi Eurostars Berlin de Fotografia ha rebut al voltant de 200 tríptics fotogràfics, dels quals també s’han reconegut 8 accèssits que es premiaran amb un trofeu i una estada a l’hotel Eurostars Berlin Luxury Class. Els guanyadors d’aquesta categoria, les imatges representen situacions quotidianes de Berlín o monuments arquitectònics, són Tino García Rodríguez, Sara García García, Cláudia Herrán Barba, Miguel Veiga Tejido, Sergio de Luz, Roberto Zaldívar Ezquerro, José Ramón Luna de la Ossa i Tete Alejandre.

Etiquetes: Cláudia Herrán Barba · Héctor Pulido Delgado · José Ramón Luna de la Ossa · Miguel Veiga Tejido · Premi Eurostars Berlin de Fotografia · Roberto Zaldívar Ezquerro · Sara García García · Sergio de Luz · Tete Alejandre · Tino García Rodríguez