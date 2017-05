Héctor Francesch exposa a la Galeria Metro

annaïs miró

Del 6 al 31 de maig de 2017, la Galeria Metro, a la Praxa da Quintana, 3, de Santiago de Compostel·la, acull l’exposició Diario da resistencia de l’artista Héctor Francesch, una exposició que recull el darrer treball plàstic d’Héctor Francesch (A Coruña, 1977). Acrílics, collages i impressions digitals en caixes de llum amb què l’artista ens apropa a la seva realitat quotidiana com a persona i com a creador. Una anàlisi en clau visual sobre pràctica vital d’un artista que resisteix dia rer dia, com ho fan d’altres, en una carrera tan incerta i alhora tan necessària. Una exposició fresca on, rere l’aparent ingenuïtat colorista i iconogràfica, hi batega una mirada càustica sobre la societat contemporània. Una producció, com ens té avesats, de gran qualitat i rigor, en què aposta per una renovació en la seva paleta i adapta les seves composicions a un nou discurs sense perdre la identitat. Héctor Francesch és un dels artistes més destacats del panorama actual. Il·lustrador de la cultura contemporània, amb un punt de partida pop i urbà, ha realitzat moltes exposicions individuals i col·lectives en diverses galeries i institucions d’arreu de l’Estat.

Etiquetes: Galeria Metro · Héctor Francesch