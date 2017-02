Hangar presenta la primera publicació del programa Paratext

Hangar, Centre de Producció i Recerca d’Arts Visuals de Barcelona en col·laboració amb la Fundació Banc Sabadell, presenten Paratext vol I, publicació que documenta els diferents processos de treball que artistes, col·lectius i investigadors han presentat al llarg del 2015 durant la seva residència a Hangar, en el marc de programa Paratext.

Paratext és el nom que rep la programació mensual de presentacions que Hangar organitza en les seves instal·lacions amb la finalitat de donar a conèixer els artistes residents i els projectes que aquests desenvolupen al centre. Aquestes trobades, que tenen lloc un dimecres al mes de 19 a 21 h, són obertes i gratuïtes, i volen fomentar la interacció entre el públic i els mateixos creadors, de forma que els assistents puguin conèixer de primera mà el treball que col·lectius en residència, artistes emergents, creadors consolidats, teòrics o comissaris han realitzat a Hangar. Una comunitat diversa

entre la qual s’estableixen diferents vincles i diàlegs que juguen un paper cabdal en l’evolució de les arts contemporànies a Barcelona.

Paratext pretén anar més enllà dels formats tradicionals en què els artistes presenten els seus projectes, allunyant-se de la idea d’obra acabada per a intentar desgranar els components i mecanismes que han seguit per a conformar-la. Les presentacions, sovint en forma de narració, diàleg, acció o lectura, tenen la voluntat de facilitar el públic altres perspectives de l’obra, funcionant com a una guia de lectura i desvetllant aspectes que normalment queden fora de l’espai museístic. En aquest sentit, aquest format vol qüestionar i capgirar la percepció de l’obra com a objecte sacralitzat dins el marc expositiu per a apropar-se a ella des d’una mirada més íntima, atorgant el públic la

possibilitat d’interacció amb l’artista.

Per primera vegada, Hangar amb la col·laboració de la Fundació Banc Sabadell llencen una edició que reflexiona sobre l’heterogeneïtat dels projectes que el centre ha vist créixer i que contribueixen a l’enriquiment del teixit artístic gràcies a les diferents mirades que s’hi manifesten. La publicació es podrà trobar per descàrrega gratuïta al web d’Hangar.

Paratext i Hangar

La missió d’Hangar -que aquest juny farà 20 anys- és recolzar els creadors en totes les fases del procés de producció dels seus projectes, facilitant l’accessibilitat dels artistes als recursos materials i tècnics necessaris i aportant un context d’experimentació i de lliure transferència de coneixement. En aquest sentit, Hangar ofereix residències de llarga i curta durada, beques d’intercanvi internacionals, beques de producció, d’investigació i suport per projectes concrets que donen als artistes la possibilitat de disposar d’un espai i un context de treball així com d’assessorament tècnic per als seus projectes.

Tanmateix, els serveis d’Hangar no només se centren en els artistes residents, sinó que s’adrecen a tota la comunitat artística de la ciutat. És per això que al llarg del temps Hangar ha creat els seus Labs, diferents espais de producció, interactius, imatge digital, fusta i metall per donar suport als artistes i creadors amb diferents nivells d’implicació per part d’Hangar: des de producció integral de projectes o coproduccions fins a assessories. En aquest sentit, Hangar també compta amb diversos espais polivalents que es lloguen a artistes, projectes i produccions culturals, amb la possibilitat de llogar equip i material.

Però a Hangar també pot accedir qualsevol persona interessada amb els projectes que es porten a terme. Per una banda, a través dels Dijous Oberts, quan Hangar obre les seves portes a les persones interessades a accedir als col·lectius en residència i als Labs per a aprendre i intercanviar coneixements sobre les tecnologies que fan servir en els seus projectes, així com rebre assistència gratuïta. Aquests intercanvis de coneixement transversal han generat comunitats que han tingut Hangar com a punt de trobada però que amb els anys, han sobreviscut i sortit del centre continuant la seva col·laboració i creant noves comunitats.

D’una altra banda, a Hangar es programen periòdicament activitats com tallers i cursos vinculats a la creació -com tallers de sintetitzadors modulars DIY, dibuix o esdeveniments musicals en el marc d’Hangar Sonor, entre altres, oberts a qualsevol persona que hi vulgui assistir. És en aquest marc d’activitats on té lloc la trobada mensual de Paratext.

Així doncs, és gràcies a la seva dilatada trajectòria primer com a centre de suport a la producció -cal dir que va ser el primer centre d’aquest tipus a Barcelona, projectat per la AAVC- i a posteriori com a projecte obert a l’experimentació, la recerca i la producció i a la facilitat d’adaptació a les diferents necessitats dels artistes al llarg del temps, que Hangar s’ha consolidat com a centre de referència. Iniciatives com les trobades Paratext, així com la seva materialització en format paper, contribueixen no només a què els artistes donin a conèixer els seus treballs, sinó també a visibilitzar les tasques que es porten a terme des d’un centre de producció sense programes expositius.

