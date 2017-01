Ha mort l’escultor Francisco López

El dia 8 de gener del 2017, va morir a Madrid Francisco López Hernández als 85 anys. Francisco López va ser un dels protagonistes de l’exposició Realistes de Madrid, que es va poder veure al Museu Thyssen-Bornemisza entre febrer i maig del 2016.

Francisco López i la seva dona, la pintora Isabel Quintanilla, pertanyen al grup històric i generacional de pintors i escultors que han viscut i treballat a Madrid des de la dècada de 1950, units tant pel vincle de la seva formació i del seu treball com per les seves relacions personals i familiars. A més de Francisco i Isabel, aquest grup el componen Antonio López García (Tomelloso, Ciudad Real, 1936); la seva esposa, Maria Moreno (Madrid, 1933); l’escultor Julio López Hernández (Madrid, 1930), germà de Francisco (Madrid, 1932); la seva dona, la pintora Esperança Parada (Sant Llorenç de l’Escorial, Madrid, 1928 – Madrid, 2011) i Amalia Avia (Santa Creu de la Zarza, Toledo, 1930 – Madrid, 2011), casada amb l’artista Lucio Muñoz. No tots van néixer a Madrid, però aquest ha estat el lloc principal de residència i treball de tots ells.

“Dins el grup dels Realistes de Madrid, Paco es distingeix per la seva inspiració clàssica i el seu impacable sentit de l’ofici”, ha dit Guillermo Solana, director artístic del Museu i comissari al costat de María López de l’exposició que va tenir lloc al Thyssen.

Nascut a Madrid, el 1932, Francisco López Hernández estudia escultura amb José Capuz a l’Escola d’Arts i Oficis, entre 1951 i 1955, i cursa algunes assignatures a l’Escola Superior de Belles Arts, on està matriculat el seu germà Julio. El 1955 participa en una exposició col·lectiva a la Direcció General de Belles Arts de Madrid, al costat d’Antonio López, Lucio Muñoz i el seu germà Julio. El 1960, es casa amb la pintora Isabel Quintanilla i obté una plaça com a pensionat a l’Acadèmia d’Espanya a Roma, on viurà durant quatre anys amb la seva dona i el seu fill Francesco. De tornada a Espanya, és becat per la Fundació Juan March el 1966. A partir de 1969, exerceix com a professor de medalles a l’Acadèmia de Belles Arts de San Fernando.

Una exposició el 1970 al Kunstkabinett de Frankfurt encunya el concepte de Realisme espanyol per a l’obra de Francisco, Julio López, Amalia Avia, Antonio López, Isabel Quintanilla i Maria Moreno. Aquests artistes, al costat d’algun més, es presenten a Londres, a la galeria Marlborough, el 1973. Des dels anys setanta, Francisco López participa en nombroses exposicions a Alemanya, França, Suïssa, Estats Units, així com a Espanya: Realistes a Madrid (Barcelona, ​​1984); Una altra realitat: companys a Madrid (Madrid, 1992); El realisme i les seves arrels (Vigo, 1996); Llum de la mirada (Segòvia, 2002) o Realitats de la realitat (València, Badajoz, Salamanca i Castelló, 2006-2013), entre d’altres.

Divendres dia 13 de gener a les 17.00 hores se celebrarà un funeral a la Parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyora, a Brunete.

A la imatge, Francisco López i Isabel Quintanilla amb el director del Museu, Guillermo Solana, en la seva visita al taller del Thyssen-Bornemisza.

Etiquetes: Francisco López · Guillermo Solana · Museu Thyssen-Bornemisza