Gutiérrez Cru analitza “L’estat de la nació” a Theredoom

La Galeria Theredoom, c/Doctor Fourquet, 1-3 de Madrid presenta a partir del 10 de maig i fins al 4 de juny de 2017 la instal·lació site specific Bipartidisme de Mario Gutiérrez Cru.

Bipartidisme, del projecte de Mario Gutiérrez Cru L’estat de la nació són dos vidres de gran escala, col·locats un sobre l’altre, en un intent de traspàs de poders, d’intencions, gairebé com una única peça, un únic cos present, però aquest és girat, mínimament mogut, tan sols uns graus, prou per percebre que són dues estructures poderoses i contraposades, unides, però sense fondre.

L’obra presenta un trencament, gairebé com “La núvia posada al nu pels seus solters, fins i tot” de Duchamp. Un material que hauria de parlar de transparència, de consistència, de deixar veure, deixar fer, que funcionaria a la perfecció en aquest concepte de “Transició”, però al tractar-se d’Espanya i d’una transició forçada, imposada per mandat diví per un dictador gairebé al seu llit de mort, es converteix en una transparència confusa, on els més il·lusos es van deixar portar per una llibertat de pensament, d’elecció, que mai va existir … i que finalment, anys més tard esclata en trossos, encara des de la subtilesa, des la màgia de l’anonimat, de l’res ha passat, però els fragments no mantenen l’estructura, el poder s’ensorra, es quartera, com fulls de gebre que parteixen les tiges deixant caure els fruits, ja més que madurs. L’obra sembla lleugera, lleu, gairebé és una subtil pinzellada, d’un tot, ja impossible, trencat.

A la imatge, “Bipartidisme” (fragment), del projecte de Mario Gutiérrez Cru “L’estat de la nació”.

