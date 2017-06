Gustau Puente dirigeix un tapís solidari pel vídeo Seqüència de l’ESCAC

Gustau Puente dirigeix un tapís solidari i participatiu que inspira el vídeo Seqüència

de l’escola de cinema ESCAC.

L’artista Gustau Puente i els alumnes Claudia Romeu, Laia Borràs i Eduardo González, de l’Escola Superior de Cinema i Mitjans Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) de Terrassa protagonitzen el projecte Seqüència, una iniciativa cultural solidària que consistia en crear un tapís col·laboratiu, amb la participació de persones aliens al món del tapís, i la realització d’un documental que recull aquest procés creatiu.





L’obra, on hi col·laboren 17 persones més, sortirà a subhasta-recapta a benefici del Casal dels Infants el 29 de juny al Reial Cercle Artístic de Barcelona.L’objectiu del projecte Seqüència era conèixer l’artista Gustau Puente, apropar l’art a la ciutadania, transmetre valors mitjançant l’art, saber com es realitza una seqüència de tapís i mostrar diferents visions del tapís a través de personatges diversos. El Reial Cercle Artístic de Barcelona i la llibreria +Bernat van acollir durant una setmana disset persones d’àmbits diversos que van col·laborar en teixir el tapís que sortirà a subhasta dijous vinent, 29 de juny, al Reial Cercle Artístic. L’import recaptat amb la subhasta més altres aportacions serà a benefici del Casal dels Infants que realitza una obra social encomiable al districte barceloní del Raval.Els disset artistes voluntaris són Joan Anton Camuñas (ex secretari general d’Esports), Carles Duarte (poeta i president del CoNCA), Josep Fèlix Benz (president del Reial Cercle Artístic), Graciela Nischang (secretària de presidència del mateix Cercle), Jesús Conte (comunicador), Alma Güell, Cristina Bajet (ambientòloga), Dinna de Rosa (cantant), Montse Serrano (directora de la llibreria +Bernat), Laia Borràs (estudiant), Maria Gorgievich (antropòloga i filòsofa), Paula Molas (estudiant) i Carme Garcia (dissenyadora gràfica i professora de Meditació), a més de quatre persones anònimes vianants ocasionals del carrer Arcs, on té la seu el Reial Cercle Artístic de Barcelona. Gustau Puente valora la iniciativa com un nou repte dins del seu procés creatiu: “Per què no fer un tapís mostra amb els ordits i tot això i per la meva idea de l’art participatiu convidar a una sèrie de gent a fer una passada, siguin persones conegudes o gent del carrer? A veure què passa!” El resultat és el tapís col·lectiu que era sortirà a subhasta i el documental dels alumnes d’ESCAC.