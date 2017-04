Guinovart a Figueres: “És quan jugo que hi veig clar”

natàlia lloreta

El Museu del Joguet a Catalunya a Figueres inaugura l’exposició És quan jugo que hi veig clar, en record de l’obra i persona de Josep Guinovart (1927 – 2007), en el desè aniversari de la seva mort.

Aquest tribut, organitzat pel Museu del Joguet de Catalunya, juntament amb la Fundació Perramon i la Galeria Lola Ventós, i amb la col·laboració de la Fundació Espai Guinovart, es composa d’una programació conjunta d’exposicions per a mostrar la personalitat i l’obra calidoscòpica de l’artista. Al Museu del Joguet de Catalunya s’hi presenta un Guinovart més objectual i s’hi mostren una sèrie de collages en els quals el visitant descobrirà i reconeixerà diversos objectes lúdics, quotidians i familiars.

Per a l’ocasió, l’escriptor i crític literari Julià Guillamon connecta amb l’obra de Guinovart mitjançant textos que recorden els seus estius d’infància: “Passàvem els tres mesos d’estiu a Arbúcies, on la família portava un hostal, i allà la idea de treball i la manera de jugar eren molt diferents. Els pares dels meus amics ens donaven peces avariades, coixinets de boles, trossos de fusta de les torneries, que tenien un nus o una esquerda, o que estaven a mig cremar (hi va haver una gran passa d’objectes de decoració de fusta cremada). El tapisser de la cantonada ens regalava un tub, l’ànima d’una peça de roba. Sempre hi havia un veí traçut que buidava una carbassa i hi posava una espelma a dins (ningú no parlava del Halloween, ni pensaments, i a més, érem al mes d’agost) o ens ensenyava a doblegar un perxa de castanyer, amb aigua i paciència, per fer-ne un gaiato…”

L’exposició pot veure’s del 8 d’abril al 4 de juny al Museu del Joguet de Figuers. La filla de l’artista i Presidenta de la Fundació Privada Espai Guinovart, Maria Guinovart, inaugurarà l’exposició És quan jugo que hi veig clar el 8 d’abril a les 5 de la tarda a la Sala Oberta del Museu del Joguet de Catalunya.

