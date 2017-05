Guillermo Basagoiti exposa al Museu de la Mediterrània

annaïs miró

L’escultura com a eina de reflexió, aquesta és la poètica de Guillermo Basagoiti, que a partir del 6 de maig de 2017 fins al 10 de juliol exposarà Epigènesi al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. Epigènesi és un projecte escultòric molt contundent on Bassagoiti busca que l’espectador es retrobi una sensació perduda, una sensació de benestar antiga. L’autor no deixa d’investigar i adapta la seva obra a cada l’espai expositiu, enriquint amb progressos el seu treball d’investigació. Guillermo Basagoiti (Madrid, 1972), autor autodidacte reconeix les seves arrels de manera fulminant. Les sent, mira i observa, compara i expressa. Tot i això, en el seu procés creatiu es deixa endur per la passió, traient, tallant i acoblant en una obra que és fi reflex d’aquella Astúries que el veié créixer, boscs i humitats que inspiren la seva contundència, el seu cromatisme i uns talls directes, sincers i nets: “Treballo per projectes. Crear és, en primera instància, la transformació d’un impuls. M’interessa el saber intrínsec de cada peça, de cada acte creatiu. Per a això, creo un llenguatge propi amb el què poder expressar una idea concreta. Desenvolupo els projectes tirant d’un fil conductor, de forma intuïtiva i inconscient una peça em duu a la següent, tant a través de l’impuls com de la reflexió que aquesta m’atorga”. El projecte Epigènesi està íntimament relacionat i prové, al seu torn, de I Punt, el seu anterior treball emmarcat dins de l’exposició “A pesar de Newton” del 2014. L’autor no deixa d’investigar i adapta la seva obra a cada l’espai expositiu, enriquint amb progressos el seu treball d’investigació. Seguir de ben a prop el procés artístic d’en Guillermo Basagoiti, és contemplar un espectacle de tempteig. El veiem pescar fils de pensament, assistim als seus assajos i presenciem miracles creatius. Després de donar voltes a un material, a una idea, després d’esbossos i de construir maquetes, la peça artística es materialitza a les seves mans. Prodigi per qui l’observa de cop i volta. Però no ens enganyem, darrere de cadascuna d’aquestes obres, hi ha un treball de recerca impressionant, hi ha provatures i molta experimentació.

