Guanyadors d’El paper de l’art i donació de l’obra de Miquel Paton

La quarta edició d'”El paper de l’art” ha estat un èxit de participació amb gairebé 8.000 visitants a les galeries participants i amb una entrega de passaports del 89%. La guanyadora d’enguany ha estat Winnie Wei Moses de Nova York i s’enduu un viatge cultural a Zurich. Els participants han escollit com a millors exposicions, amb un empat tècnic, la galeria A34 amb l’exposició “Lluis Marsans. En busca del temps perdut” i la galeria Gothsland amb la mostra “Vidal Balaguer i Carbonell”.

Per altra banda cal dir que l’artista Miquel Paton donava la seva obra “Pintura 136″ al Fons d’Art de la Creu Roja a Catalunya. Aquesta peça creada per l’esdeveniment “El paper de l’art” ha estat la inspiració de la gama cromàtica de tot el projecte i ara formarà part del fons d’art de la institució que aglutina una col·lecció àmplia i acurada dels millors artistes del país. El president de la Creu Roja, Antoni Aguilera, feia també de mà innocent per la selecció de la guanyadora del sorteig al viatge cultural.

A la imatge, donació de l’obra de l’artista Miquel Paton a la Creu Roja.

Etiquetes: "El paper de l'Art" · A/34 · Creu Roja a Catalunya · Gothsland · Lluis Marsans · Miquel Paton · Vidal Balaguer