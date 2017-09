Guanyadors de Justresidence a Genalguacil

Genalguacil, un poble de tot just 400 habitants, és un dels focus de l’art més important del nostre país gràcies a les Trobades d’Art que celebren des de fa 20 anys. El seu naixement va tenir lloc el 1994 i va començar a tenir caràcter biennal a partir de 1996. Així mateix, compta amb un museu d’art contemporani, el MAC Genalguacil, que posseeix una col·lecció formada per 123 obres, algunes d’elles ubicades als carrers del poble.

Un entorn apropiat per a la quarta edició de JustResidence que anteriorment es va celebrar a Avilés, Madrid i Màlaga, dirigides i tutoritzades per Carlos Garaicoa, Darío Escobar i Andrea Pacheco, respectivament. En elles han participat artistes llatinoamericans i europeus com Liliana Zapata, Mariana Múrcia, Gustavo Blanc-Uribe o Anna Nosowicz.

El tutor d’aquesta edició és Asier Mendizábal, un dels artistes bascos de la nova generació que para més atenció a les relacions entre forma, discurs i ideologia. A través dels camps expandits de l’art, la música rock, el cinema, la política i la teoria, la seva mirada sobre les estructures socials el porta a esbossar un mapa de la totalitat de les relacions de producció.

El seu treball ofereix una lectura renovada del context social, polític i cultural del País Basc en l’actualitat. Mendizábal acompanyarà els artistes en una presentació a l’inici de la residència, acte en què seran defensats els projectes de cada un d’ells en una sessió crítica en què tots participaran de manera activa comentant i aportant idees sobre les obres dels altres. De nou, al final de la residència, cada artista mostrarà els resultats en presència de Mendizábal, que va comentarà aquests projectes en una jornada de treball pública oberta a la població de Genalguacil.

Les artistes triats per Mendizábal són : Hernani Reís Baptista, Azahara Cerezo, Ana Linhares i Eloy Arribas.

Etiquetes: Ana Linhares · Asier Mendizabal · Azahara Cerezo · Eloy Arribas · Hernani Reís Baptista · Justresidence