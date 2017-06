Guanyador del Premi Innovació Cultural del CCCB

annaïs miró

El projecte The Weston Machine de James Auger i Julian Hanna (Madeira Interactive Technologies Institute, Portugal) i Laura Watts (IT University of Copenhagen, Dinamarca), en col·laboració amb Community Energy Scotland, ha obtingut per unanimitat el II Premi Internacional a la Innovació Cultural que convoca el CCCB. THE NEWTON MACHINE desenvolupa un prototip de bateries que funcionen per gravetat per emmagatzemar l’energia renovable. Es tracta d’una investigació que explora les necessitats de comunitats locals concretes amb l’objectiu d’ajudar-les a aconseguir l’autosuficiència energètica neta i gratuïta. El projecte consta de tres fases: un laboratori d’experimentació, un laboratori en viu i de prototipat i un workshop on es presenta l’experiència. La proposta guanyadora formarà part de les activitats relacionades amb l’exposició del CCCB “Després de la fi del món” prevista per a l’octubre del 2017.

Etiquetes: CCCB · Premi Innovació Cultural