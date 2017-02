Grups de debat i discussió de la PAC a Vic

annaïs miró

Del 14 de febrer al 25 d’abril de 2017, en diferents equipaments culturals de la ciutat de Vic (com ara La Central, l’espai ETC, el Museu Episcopal, el Teatre l’Atlàntida, l’Institut del Teatre, L’Ateneu o la Biblioteca Joan Triadú), tindran lloc els grups de debat i discussió del Pla d’Acció Cultural a la ciutat. Amb més de 100 persones inscrites, les sessions es faran cada dimarts de dos quarts de cinc a dos quarts de set de la tarda. La primera sessió va ser moderada per Jaume Colomer i es va centrar en els agents culturals i la programació cultural de la ciutat. El PAC serà el document marc i el full de ruta pels propers anys en relació a la cultura de la ciutat de Vic. Cal trobar unes línies estratègiques compartides entre el govern, la ciutadania i els agents culturals: per això aquestes sessions de grups de debat han de servir per definir prioritats, potencialitats i dificultats en les actuacions culturals que facin de Vic una ciutat de referència cultural catalana.

Etiquetes: PAC Vic cultura