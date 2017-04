“Gravats” de 13 artistes catalans a Canals Galeria d’Art

La Galeria d’art Canals (Casa Museu i Galeria) presenta l’exposició Gravats, que recull el pas per aquesta tècnica que han practicat diversos artistes. Com a final de la temporada d’exposicions, es mostra una selecció d’alguns dels artistes significatius del panorama actual en obra seriada.

Gravats reuneix peces de Daniel Argimon (Barcelona 1929-1996), considerat com un dels artistes més importants de la pintura Informalista catalana; Josep Mª Avilés (Barcelona, 1942), professor de l’Escola Llotja de Barcelona; Sergi Barnils (Bata –Guinea Equatorial, 1954), que elabora obres amb la tècnica pacient i meticulosa, de superposició de capes amb transparències de gratat i ratllat; Jaume Carbonell (Barcelona-1942-2010), amb una pintura d’estil costumista; Jaume Carod (Barcelona 1941), d’un informalisme líric, subtil i enigmàtic; Neus Colet (Barcelona, 1963), gravadora i escultora, tècniques que treballa de manera individualitzada o juxtaposada; Mercè Diogéne (Perpinyà, 1922) amb una obra caracteritzada per l’espontaneïtat, la ingenuïtat i l’alegria; Domènec Fita i Molat (Girona, 1927), un dels noms propis de l’art contemporani català, difícil de qualificar per la diversitat i pluralitat de les seves creacions; Conxa Ibáñez (Canet de Mar –Barcelona- 1929), pintora i gravadora que ha esdevingut una de les principals figures femenines de la pintura catalana; Mª Assumpció Raventós i Torras (Sant Sadurní d’Anoia, 1930), artista multidisciplinària ha treballat la pintura, el dibuix, el tapís, i molt especialment el gravat; Amèlia Riera (Barcelona, 1934), una de les creadores catalanes més importants dins l’art Informalista; Joan Josep Tharrats i Vidal (Girona 1918 – Barcelona 2001), pintor, escriptor i fundador de la revista Dau al Set; i Josep Uclés (Badalona, 1952-La Roca del Vallès, 2013), que juga, ironitza i provoca amb la seva obra, representant un o més personatges, exponents de la seva pròpia filosofia de la vida.

Gravats obre les seves portes el dia 1 de maig a les a 2/4 de 8 del vespre a Canals-Galeria d’Art, carrer d’Orient, 24 de Sant Cugat del Vallès. L’exposició es pot veure fins a finals de juliol.

A la imatge, detall de “Tempesta” de Neus Colet.

Etiquetes: Canals-Galeria d'Art · Daniel Argimon · Joan Josep Tharrats · Neus Colet · Sergi Barnils