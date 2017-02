“Gràfica material” al Cercle de l’Art

El títol Gràfica Material d’aquesta exposició que es pot veure al Cercle de l’Art de Barcelona del 16 de febrer al 8 d’abril, remet al terme cultura material, emprat per Richard Sennett en la seva obra L’artesà (The Craftsman, 2008). L’eminent sociòleg nord-americà, estudiós de les conseqüències socials i emocionals del capitalisme contemporani, entén l’artesania com una activitat humana bàsica duradora, impulsada per un afany vocacional i pel desig de fer una feina ben per si mateix.

Sennett s’estén aquest concepte d’activitat artesanal -en el sentit d’un lliurament voluntariosa a fer les coses bé- a tots els altres oficis, tant tradicionals com moderns (infermers, assistents socials, treballadors informàtics, músics, mestres, pares educadors etc.) i advoca per incorporar en tot l’ordre econòmic i laboral del nostre temps els valors ètics, socials i vocacionals de l’artesania. En aquest sentit, cada persona té per Sennett la capacitat i les habilitats per esdevenir un bon artesà.

Des d’aquesta perspectiva, l’artesania comprèn la cultura material, és a dir tant els elements materials de fer cultura -els objectes, els materials, les eines, la maquinària i les formes del seu ús i ocupació-com el capital social que a través del temps van generant aquests coneixements i l’experiència que s’acumula i transmet mitjançant la interacció social.

L’exposició Gràfica material, comissariada per l’artista gravador i artesà Tomàs Pariente, conté una mostra representativa d’aquesta cultura material en un segment capdavanter de l’univers de les arts gràfiques: el món del gravat. L’exposició mostra mitjançant les obres de dotze artistes contemporanis ordenades en sis blocs temàtics la pràctica actual de la tècnica artística i artesanal del gravat. La selecció comprèn estampes en sèrie, monotips, collages, matrius i llibres d’artista, a més d’un tòrcul i algunes eines tradicionals. Com a contrapunt històric s’exhibeix també una selecció d’estampes de tretze grandiosos mestres antics – entre ells Dürer, Rembrandt, Piranesi i Hendrick Goltzius – pertanyents a la Col·lecció Furió.

Els artistes actuals representats amb la seva obra són Peter Allik, Luis Cabrera, Carmen Castellví, Mariana Chiesa, María del Carmen Díez, Juan Escudero, Teresa Gómez Martorell, Diego Mallo, Tomás Parent, Leo Rodríguez, Àngels Rosés i José María de la Rubia Tejeda .

La mostra ha estat realitzada amb la col·laboració de Espai d’Arts Roca Umbert i l’Ajuntament de Granollers.

Etiquetes: Cercle de l'Art de Barcelona · Gràfica material