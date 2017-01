Goytisolo, Todó i Barnils obren la temporada als espais Volart de la Fundació Vila Casas

La Fundació Vila Casas presenta les noves exposicions d’hivern dedicades als treballs de G. Goytisolo, F. Todó i S. Barnils

“Persones pintades” de Gonzalo Goytisolo (Barcelona, 1966) aplega prop de vuitanta olis elaborats per encàrrec, entre finals de la dècada dels 80 i l’actualitat. Les obres, retrats de famílies benestants i figures destacades del món empresarial, polític i cultural del país, esdevenen per aquest creador figuratiu, un exercici d’evasió i maduresa. Conscient de la dificultat que travessa l’art —especialment la pintura figurativa—, l’artista decideix viure aquest periple amb intel·ligència i serenor, que li permeten trobar en el seu ofici i en la seva vàlua pictòrica una nova forma d’afrontar-se al món.

A l’Espai Volart 2 es presenta l’exposició dedicada a un dels pintors més rellevants de la pintura catalana de postguerra i desaparegut recentment, Francesc Todó (Tortosa, 1942 – Les Borges del Camp, 2016). Sota el títol “Una música de cambra”, la mostra, comissariada per Àlex Susanna, aplega l’extensa trajectòria d’un autor que begué de l’avantguarda internacional i que desenvolupà, a final de la dècada dels 50 i al llarg dels 60, una obra que li donà “el do de representar les formes immediates i actuals de la vida” —en paraules de Gabriel Ferrater amb motiu de l’exposició celebrada a la Sala Gaspar, l’any 1966—. Un moment en el qual l’artista ja havia abandonat el seu reconegut univers maquinista per centrar-se en una obra allunyada del grafisme i centrada en la poètica de l’objecte. A través de les inconfusibles natures mortes que més tard evolucionarien cap al lirisme, l’artista centra la seva producció pictòrica a desvelar la poètica silenciada dels objectes.

Amb motiu del traspàs de l’artista el mes de novembre passat, la Fundació Vila Casas ha organitzat un homenatge que tindrà lloc a l’Espai Volart 2, el dia 18 de gener a les 19 h. A l’acte participaran Antoni Vila Casas, Àlex Susanna, Daniel Giralt-Miracle, Àlex Mitrani i els acords de la violoncel·lista Amparo Lacruz que interpretarà les Suites I,II i VI de Bach.

Per últim, a la planta soterrani de l’Espai Volart 2 tindrà lloc la presentació de l’exposició “Maran ata” de Sergi Barnils, una proposta curatorial de Glòria Bosch que recull una quinzena d’obres recents del pintor. Nascut a Guinea Equatorial el 1945, l’obra de Barnils s’inicia a mitjan dècada dels 60 en observar, des de la finestra de l’escola, “el paisatge i el món” —com explica Giralt-Miracle en el text que acompanya el catàleg de la mostra—. Influït en aquesta etapa primerenca per l’obra dels paisatgistes de l’escola catalana, ben aviat el traç d’aquest pintor resident a Sant Cugat, es desfà de tota concreció formal i s’obre a un llenguatge sígnic i gestual. El fet que el 2013 il·lustrés el llibre de Salvador Espriu Ocnos i el parat esglai, d’una banda, i la lectura dels textos bíblics, alguns extrets del Gènesi, per l’altra, i que esdevenen l’avantsala de la present exposició, són un exemple més de com aquest autor ha necessitat aprofundir per interpel·lar-se i avançar en el seu quefer artístic.

A la imatge, obra de Francesc Todó.

