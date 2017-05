Del 24 i 28 de maig Gothsland participa en la segona edició de Gabinet, Saló del Col·leccionista del Dibuix i la Estampa, a la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, Madrid. Gabinet és l’únic Saló d’Art que se celebra a la seu d’un museu a Espanya. És un format de saló-boutique, inèdit, on preval la proximitat amb el visitant i la selecció d’obres d’art sobre paper més exquisida del mercat.

En aquesta edició els artistes històrics conviuran amb els creadors més representatius de l’art contemporani. I els professionals que participen en les fires més prestigioses del món, com TEFAF Maastricht, Salon du Dessin, IFPDA New York, Maco o ARCO també hi son presents.

Mentre al Caixaforum de Madrid s’exhibeix Ramon Casas, la modernitat anhelada, amb més de 73.000 visitants, Gothsland presenta en Gabinet “Ramon Casas. La mirada moderna”, una exposició monogràfica dedicada a l’artista barceloní, amb prop d’una vintena d’obres.

Entre les obres exposades, es podran veure rareses com la versió francesa del conegut cartell d'”Anís del mono“, on apareix una Manola amb el seu típic mantó, pentinada a la moda adornada amb clavell i faldilla de percal vermell estampada de roses. Presenta colors plans que faciliten la impressió del cartell i el seu impacte visual, juntament amb un tímid intent de crear una imatge única mitjançant la incorporació del nom de la marca al mantó que vesteix la model, busca la integració de text i imatge en una concepció moderna i unitària del cartell.

Igualment destaquem “Manola amb mantellina», un carbonet i llapis conté datat cap a 1915. La imatge de la dona amb mantellina, misteriosa, perd la seva connotació tradicional, per esdevenir una femme fatale. La mantellina ja no és un objecte d’ús quotidià tradicional o de connotacions religioses. Es converteix de la mà de les primeres pel·lícules de Hollywood en una peça amb una càrrega sexual.

A partir de 1910 Cases introdueix, en els seus retrats, nous elements com barrets cordovesos, boleros o ventalls que apropen les seves imatges al folklore andalús, tot això queda patent en “Dama amb barret i mantó”, carbonet sobre paper, datat cap a 1915.

Aquesta representació d’obres sobre paper de Casas, tanca l’homenatge de la celebració del 150è aniversari del seu naixement, que vam iniciar al març del 2016.

A la imatge, obra de Ramon Casas.

