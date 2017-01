Gonzalo Elvira al Centre d’Art

El dia 19 de gener s’inaugura al Centre d’Art d’Alcobendas el projecte de Gonzalo Elvira, 12 Cançons concretes que és podrà visitar fins al 25 de febrer del 2017, un projecte realitzat a partir d’un monument de Walter Gropius. En aquest projecte Gonzalo Elvira ha tingut l’oportunitat de col·laborar en grans professionals. El text és de José Luis Corazon Ardura, la música a partir dels dibuixos realitzats per Grosso, i el disseny del vinil realitzat per Àlex Gifreu per a la col·lecció Cru. Gonzalo Elvira vol agrair a Rodríguez Gallery de Poznan, Polònia l’ajut rebut.

A la imatge, W.G. tinta xina sobre paper.

