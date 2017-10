Girona viurà l’edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or

La gran carpa s’emplaçarà al Camp de Mart de La Devesa i acollirà 88 artistes arribats de 14 països amb 24 atraccions. L’edició commemorarà els 250 anys del naixement del circ i compta amb el suport dels circs estatals de Rússia, Bielorússia, Vietnam, Xina o Corea del Nord. En dos mesos i mig ja s’han venut més 11.000 entrades, un terç de l’aforament total, d’un festival situat en el top 5 mundial.

Després de l’èxit de les seves 6 primeres edicions, el darrer cap de setmana del mes de febrer de 2018, Girona serà per primera vegada l’escenari de l’únic festival internacional del circ al nostre país, segon del seu gènere a Europa i un dels cinc majors esdeveniments d’aquest tipus al món. A imatge de festivals com els de Montecarlo, Moscou o Zhuhai (Xina), Elefant d’Or ofereix una finestra al món per a la promoció i la difusió de les arts circenses en majúscules.

El Festival Internacional del Circ “Elefant d’Or” va néixer a Figueres l’any 2012 i presenta a cada edició més d’una vintena de les millors atraccions mai vistes en els circs europeus. A Girona 88 artistes de 14 països competiran en 24 atraccions inèdites a Europa davant d’un jurat internacional format per 15 importants directors i experts en circ vinguts de tot el món. Les dues semifinals (espectacles Blau i Vermell, totalment diferents) i la final (espectacle Or) es realitzaran en 14 representacions sota la Gran Carpa 360º i visibilitat total, amb capacitat per 2.206 espectadors, plantada al Camp de Mart de La Devesa, al costat de Fira de Girona. Fins avui s’han venut més d’11.000 de les 30.000 localitats posades a la venda a finals de juliol.

La setena edició d’Elefant d’Or promet ser la més espectacular de la història de l’esdeveniment per diverses raons: una edició commemorativa dels 250 anys del naixement del circ, una selecció d’artistes fruit de la major prospecció mai feta fins ara en la prèvia d’una edició d’Elefant d’Or, visitant fins a altres 8 festivals a Ucraïna, Kazakhstan, Rússia, Xina, Bielorússia i Israel, el destacat suport i implicació de les companyies internacionals de major prestigi que confien a Elefant d’Or l’estrena de les seves noves produccions: els prestigiosos circs estatals de Rússia, Bielorússia, Vietnam, Xina o Corea del Nord ja han confirmat la seva presència al Festival amb innovadors col·lectius d’acròbates, i la participació de noves disciplines i nous països que fins ara no havien participat al Festival com Moldàvia, Austràlia o Finlàndia, un marc immillorable per a la ciutat de carpes del Festival: el Camp de Mart de la Devesa, just al costat de Fira de Girona, molt a prop de l’estació i del centre de la ciutat. El mateix espai que ocupen prèviament Girocòmic, Fira de Mostres i Fòrum Gastronòmic i posteriorment Girocamping, l’AVE-TGV amb arribada al centre de la ciutat i la proximitat de l’aeroport de Girona estan fent créixer les expectatives d’una major arribada d’espectadors de fora de Catalunya. En especial, les noves línies que connecten Vilobí amb Moscou i Sant Petersburg faran possible el desplaçament de força aficionats i professionals russos com a espectadors de la nova edició.

A banda del suport institucional de l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, la nova edició compta amb el suport de l’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, i el patrocini d’Ámbito Cultural de El Corte Inglés, la Fundació Valvi, la Fundació Lluís Coromina i la trentena d’empreses que ja formen el nou Club de Mecenatge del Festival.

Amb Elefant d’Or Girona entra a la lliga de les capitals mundials del Circ dins del mapa internacional dels grans esdeveniments del fascinant món de la pista.

A la imatge, Els funàmbuls a gran alçada del Circ Nacional de Pyongyang – Corea del Nord.

Etiquetes: Festival Internacional del Circ Elefant d'Or