“Girl Power”: primer documental sobre graffiti femení

El Centre d’Art Tecla Sala, Av/ Josep Tarradellas i Joan d’Hospitalet de Llobregat, 44, projecta el 17 de juny a les 17h Girl Power, el primer documental dedicat a les dones escriptores de graffiti, en presència de la directora, Sany.

Girl Power és un documental únic que retrata dones escriptores de 15 ciutats del món, dins de les quals apareixen Barcelona amb Musa 71 i Madrid amb Dona. El documental relata les històries de dones que han conegut l’èxit en l’univers masculí del graffiti, i és el fruit de 7 anys d’intens treball de l’escriptora txeca Sany (activa des de fa 15 anys i gairebé l’única al seu país) per donar veu a les altres escriptores. El documental és també un recorregut de la seva vida (i de la seva doble vida per la seva família) i dels canvis que experimenta durant els anys de rodatge.

En un món en gran majoria masculí com és el grafit, subsisteixen els prejudicis com “les dones no saben escriure graffitis” o “les coses il·legals no són coses de noies”. Tanmateix, i com en tots els àmbits, les dones s’han anat apoderant i reivindiquen el seu paper: avui en dia hi ha festivals, revistes i llocs webs de dones escriptores.

La projecció entra a la programació de la tercera edició del “Vàlvules i Ritmes” de l’Hospitalet, organitzada per Contorn Urbà i Kaligrafics.

