Germán Portal exposa a la Galeria Silvestre

annaïs miró

Del 27 de maig al 15 de juliol de 2017, la Galeria Silvestre de Madrid, al carrer Doctor Fourquet, 39, acull l’exposició Estudio para figura [y paisaje] de l’artista Germán Portal (Montevideo, 1979). La seva pràctica es desenvolupa bàsicament en el camp de la pintura, i en termes generals la seva feina planteja un estudi sobre la representació i sobre els límits de la pintura, sobre la seva condición mateixa com a mitjà i sobre la seva relació amb altres mitjans. En parte empra la pintura com un procés de customització d’imatges i narratives, així com un registre d’accions quotidianes, efímeres i domèstiques. En aquest procés utilitza objets trouvés, fotografies domèstiques així como objectes del seu entorn més proper, i la seva obra presenta una sèrie de relats propis i d’altres aliens o anònims, on es barregen històries amb esdeveniments diverses. Això ho realitza mitjançant una alteració, manipulació i resituació d’elements estranys o compositius, i ho planteja com un procés de desfamiliarització i estranyament produït i buscat en l’espectador, així com una forma de presa de consciència davant d’una situació de saturació i sobreinformació. Per tant, hi ha en la seva feina una clara indagació i qüestionament sobre la construcció de la pròpia història, plantejada des d’una deconstrucció i una recerca per un relat alternatiu, com una manera d’intentar escriure un nou tipus de història en què s’aportin nous significats i s’obrin nous camps de coneixement.

