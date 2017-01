“Geologies” a l’EspaiDos

El dia 26 de gener a les 19 h. a l’EspaiDos de la Plaça Didó, 3 de Terrassa s’inaugura Geologies, la tercera exposició del cicle Look up at the sky, que se centra en projectes de fotografia a través d’un dels seus principals mitjans de metal·lització: el fotollibre. El cicle mostrarà 23 projectes en el decurs de cinc exposicions. La inauguració de Geologies compta amb fotollibres de Thomas Albdorf, Jon Cazenave, Salva López i Johan Rosenmunthe, a més de l’obra d’Andrés Galeano. La mostra es podrà visitar fins al 2 d’abril del 2017.

