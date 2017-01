Del 26 de gener al 4 de juny del 2017 l’EspaiDos, de la Plaça Didó, 3 de Terrassa presenta l’exposició del cicle Look Up at the Sky comissariat per Pedro Torres, Geologies, que compta amb els projectes del barceloní Salva López, del basc Jon Cazenave, Thomas Albdorf i Johan Rosenmunthe.

Loop Up at the Sky se centra en el foto llibre amb format de materialització de projectes fotogràfics contemporanis.

A la imatge, obra de Jon Cazenave.

Etiquetes: EspaiDos · Geologies · Pedro Torres