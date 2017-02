Genís Roca presenta candidatura a l’Ateneu 2021

gisela chillida

La candidatura de Roca vol donar resposta als nous reptes d’una entitat fundada al segle XIX però que s’ha d’adaptar als nous reptes socials, culturals i econòmics, d’abast tant local com global, que demanaran tenir consciència de país i responsabilitat institucional. Per això els candidats aposten per una refundació digital, adaptada a les eines del futur que ja és present.

Roca presenta un programa estructurat en quatre grans àmbits -els associats, els serveis, l’activitat i la gestió- amb propostes concretes com l’Ateneu Jove i l’Ateneu Obert, i compromisos com ara la promesa de no generar dèficit, la signatura d’un codi ètic de bon govern i l’obertura de nous canals de participació. En paraules seves “la candidatura, plural i transversal quant a gènere, edat, formació, activitat professional i antiguitat a l’entitat, no vol ruptures ni estridències sinó construir junts l’Ateneu que mereixem. Actuant com un equip compacte que fuig de personalismes, combina experiència i saba nova, gent que coneix molt bé la Casa i gent que aporta noves mirades i capacitats. A Ateneu2021.cat hi ha candidats que han format part de juntes anteriors amb Oriol Bohigas i Francesc Cabana, però ni el candidat a president ni a les dues vicepresidències han format part de la Junta anteriorment.La candidatura està conformada per quinze persones, amb la novetat de que s’explicita l’atribució específica de cadascun dels seus membres a la futura junta