Genis Matabosch defensa la viabilitat del futur Museu del Circ

Genis Matabosch, promotor del festival del circ de Figueres ha sortit al pas del qüestionament que es fa del futur Museu del Circ a la Casa Nouvilas assenyalant que Figueres només hi haurà de destinar els 1,5 milions anunciats. El total de projecte, fins a 6 milions, serà finançat per altres administracions com la Diputació de Girona i la Generalitat, així com patrocinadors privats. Matabosch ha vinculat la continuïtat del Festival del Circ a la ciutat a la materialització del museu. També ha volgut deixar molt clar que la totalitat dels grups municipals, a excepció de la CUP, van donar el vistiplau a la inversió del municipi.

Les entitats culturals de Figueres veuen, ara, amb preocupació les inversions anunciades per aquest projecte i en qüestionen la prioritat. Tant Matabosch com l’alcaldia de Figueres han insistit en el fet que la construcció del museu del Circ a la casa Nouvilas no afectarà en absolut les altres prioritats en matèria cultural de la ciutat.

Etiquetes: Ajuntament de Figueres · Casa Nouvilas · Museu del Cir de Figueres