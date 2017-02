“Genèric intencionat” d’Elisenda Pipió Gelabert a la Torre de ses Puntes

La Torre de ses Puntes de Manacor presenta de l’11 al 31 de març del 2017 l’exposició Genèric intencionat d’Elisenda Pipió Gelabert. Es tracta d’un treball sobre l’ús del femení en el llenguatge… que vol fer pensar, fins i tot incomodar a qui no es vol moure de les normes estantisses i que no veu la necessitat de canvi en la societat actual.

Marta Pessarrodona ha escrit un text titulat “Elisenda, genèricament considerada” i que es refereix a l’exposició: “En un any que, si no ho tinc malentès, és l’Any de la Ceràmica, Elisenda Pipió Gelabert m’honora demanant-me “un texte“, que diuen els francesos, per acompanyar la seva nova exposició. Una mostra que he anat seguint, per gentilesa d’ella on-line. A la memòria molt estimada d’un altre ceramista, molt estimat per mi, com va ser Quentin Bell, que unia al seu gran talent com a biògraf (de Virginia Woolf, la seva tia materna) la seva passió de ceramista, goso entrar, de puntetes, en una obra que, a part de gènere, em sembla una constatació de la vigència de la Corona d’Aragó, que tant estimo i que en la història tant ens uneix a aquelles (genèric intencionat, és clar) que encara creiem en els Països Catalans. Uns països que no sols van de Salses a Guardamar, sinó que poden deturar-se a l’Empordà català i que també van fins a la Franja i naveguen cap a les Mallorques. Encara no he passat la mà per cap peça o cap quadre de l’Elisenda, però imagino que el dia que ho faci sentiré aquella sensació tàctil semblant a la neuronal en llegir un poema estimat. I, com en alguns poemes (de Maria Antònia Salvà, una indubtable mestra, als d’Àngels Gregori, que voldria deixebla) sentiré que l’emoció, també, té gènere”.

A la imatge, detall de Genèric intencionat d’Elisenda Pipió Gelabert.

Etiquetes: Eliseda Pipió Gelabert · Genèric intencionat · Torre de ses Puntes