Gemma Nogueroles a d’Art al Set: Homentatge al romànic

El nou espai expositiu d’Art al Set a Júlia Centre d’Escaldes-Engordany, avinguda Carlemany 115 1r pis Atelier i Lounge Bar, presenta a partir del 21 de setembre Líquids & Romànic de Gemma Nogueroles, una exposició de fotografies sobre metacrilat.

Com Gemma Nogueroles explica “L’origen de les meves obres es troba en la observació i la vivència d’allò que m’envolta. No puc entendre cap instal∙lació ni exposició si no està íntimament lligada, en la forma i en el concepte, amb el paisatge o les persones que ho han inspirat i hi han de conviure. Les tècniques i els materials no son mai una limitació sinó una font inesgotable de recursos, doncs considero la matèria una part important del missatge. La combinació i la fusió d’estils i recursos son una de les característiques de la meva obra. Tinc una forta inclinació per la fotografia però sempre combinada amb tècniques pictòriques o escultòriques. Els missatges de les meves obres van de l’intangible al surreal i sempre parlen d’històries i sentiments.”

A la imatge, obra de Gemma Nogueroles (detall).

