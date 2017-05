Gaston-Louis Roux i l’avantguarda al Museu del Tabac

El Museu del Tabac, c/ Doctor Palau, 17 de Sant Julià de Lòria, presenta a partir del 8 de juny l’exposició temporal Gaston-Louis Roux i l’avantguarda

La trajectòria de Roux es divideix en dues parts gairebé antagòniques, l’època de Kahnweiler i l’altra. Kahnweiler va ser un dels primers marxants d’art del segle XX que apostaria per l’art d’avantguarda, promotor del moviment cubista i que va impulsar artistes com Pablo Picasso, André Masson i Max Ernst. És en l’època de Kahnweiler on es troba la millor obra de Roux que ha restat mig desconeguda perquè després s’ha exposat molt poc i la desinformació l’ha ennuvolada completament i l’ha deixat desclassada. Un handicap que ha mantingut Roux marginat del discurs de la història de l’art modern del segle XX, a pesar que en certs moments havia estat del tot protagonista.

L’exposició aplega 40 obres, totes elles provinents de col·leccions privades de persones que van apostar i aposten per un artista que no ha tingut la repercussió que la seva obra mereix. El valor artístic i la qualitat de les obres exposades són presents en aquesta col·lecció, amb composicions impecables pel seu gran sentit del color i el volum.

A la imatge, pintura de Gaston-Louis Roux.

Etiquetes: Gaston-Louis Roux · Museu del Tabac