Galindo, Cané i Burset a Les Bernardes

Jordi Cané, Dani Galindo i Josep Burset són els tres artistes que actualment mostren les seves exposicions a Les Bernardes, la Casa de Cultura del Gironès a Salt, i que es poden visitar fins al 27 de gener. La primera de les inauguracions va ser el dia 21 de desembre i va ser la del fotògraf Josep Burset, amb “Fora al carrer”, a la Sala Bernardes Photo. El dia 22 (20 h) es portarà a terme l’estrena de Jordi Cané, que amb “Estranya terra” mostra un altre Empordà allunyat del que tots coneixem. I per últim el dia 23 (20 h), el gironí Dani Galindo es presenta per primera vegada com a artista amb “Recycle“, una mostra basada en pneumàtics de bicicleta reciclats que s’exposen a la sala central. Les tres mostres es poden visitar fins al 27 de gener de 2017. Jordi Cané (Palafrugell, 1978) exposa per segona vegada la mostra titulada “Estranya Terra” que consisteix en un recull d’imatges sobre el seu Empordà més personal. Cané, que va estrenar l’obra a l’Espai Raval de Palafrugell, destaca que “hi ha un altre Empordà que vivim i és el que no surt a les imatges. Des de deixalles al mig del bosc a carrers sense sortida, per exemple”. En aquesta mena de dietari personal es podran veure 39 imatges en blanc i negre (còpia analògica), realitzades amb una càmera de gran format (Linhof) i amb una de mig format (Mamiya). “Estranya Terra” va acompanyada d’un vídeo que ha realitzat juntament amb la seva parella Lisa Bause, que també ha fet la banda sonora del documental. Dani Galindo (Girona, 1972) inaugura demà per primera vegada una exposició com a artista a Les Bernardes i du per títol “Recycle“, que es tracta d’obres fetes amb rodes usades de bicicletes. Galindo està molt content amb aquesta mostra perquè ha donat un ús artístic a materials en desús perquè tinguin una altra vida. “Per mi l’exposició és transmetre la força que s’aconsegueix amb el neumàtic com a material, que se li dóna una textura única. Estic molt content que Les Bernardes m’hagi donat aquesta oportunitat, ja que ara visc a Salt”, comenta l’autor. Es podran veure 9 obres, des d’una que fa 20 centímetres quadrats fins a una peça que fa 4 metres quadrats. Josep Burset (Salt, 1963) va presentar ahir l’exposició de fotografia “Fora al carrer” a la Sala Bernardes Photo. Són una sèrie d’imatges de la vida urbana de manera quotidiana. Segons l’autor, les fotografies són “moments plens d’emocions. I el fotògraf espera i intueix el que pot passar, per captar aquests instants i suggerir-vos històries que han passat o que estan a punt de passar. Per compartir uns sentiments que són plens de vida”. En les imatges, algunes de les obres de Dani Galindo, que per primera vegada exposa a Les Bernardes com a artista.

A la imatge, obra de Dani Galindo (Foto Les Bernardes).

