Galeria Cuatro presenta l’obra de Fumiko Negishi

Galeria Cuatro inaugura el 2 febrer, a les 20 h. la primera exposició a l’Estat de Fumiko Negishi.

Després de passar més de deu anys pintant de l’abstracte al concret a raó de quatre hores diàries, ha arribat el moment de conèixer l’autèntic treball de Fumiko Negishi, una artista abstracta que recrea paisatges onírics d’un món flotant, en què apareixen figures inconcretes, taques coloristes i un blanc absorbent.

Al contrari del que feia per encàrrec per a Antonio de Felipe per a qui pintava celebrities com Audrey Hepburn o Marilyn Monroe, o coneguts icones com el refresc internacional Pepsi o espanyols com les Meninas, ara surt a la llum una artista fins ara invisible amb cor abstracte que somia amb els ulls oberts.