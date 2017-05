Galeria Cuatro dialoga amb les formes de Claudio Zirotti

Dialogando con las formas és el nou projecte expositiu de L’artista Claudio Zirotti, que pot veure’s, des del 4 de maig a la Galeria Cuatro (Carrer de la Nau, 25) de València.

Com en un diàleg silenciós, les formes es mouen en un joc entre aigua i fum. Unió i separació dins un espai comú. Una societat de figures, formes i relacions. Tot és vida com l’aigua i tot s’esvaeix com el fum. Símbols o marques entren i, juntes, interactuen en el nostre món. Sense ordre alfabètic, sol ordre estètic.

L’alfabet és vist com un procés gràfic, sense buscar un significat, només hi ha una juxtaposició de signes. Una llengua desconeguda que no busca ser entesa. És l’abstracció del diàleg, de la paraula. És una unió ordenada de símbols. Cadascun fi a si mateix i tots junts interactuen en un discurs sense lògica aparent.

És l’abstracció del llenguatge amb una nova derivació: només la gràfica. És com un renaixement, un nou interès. No hi ha ni “Alpha” ni “Beta”, ni “A” ni “B”. Només idees, lletres indesxifrables. Tot al lliure albir. Sense un ordre, només la gràfica.

