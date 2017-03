Galeria Contrast presenta la pintura orgànica i trencadora de Manfred Dörner

La Galeria Contrast, Consell de Cent, 281 de Barcelona, presenta del 16 de març al 23 d’abril “Transzendenz” de Manfred Dörner.

La majoria dels seus primers treballs van consistir en escultures d’acer, que va crear utilitzant tècniques de soldadura. En els seus últims anys a Berlín, ha desenvolupat la tècnica de pintura que ha caracteritzat el seu treball fins avui.En la superposició de diverses capes de colors, les unes sobre les altres, i la diversitat de línies i camps de colors que s’hi afegeixen damunt, es produeix, en les pintures de Manfred Dörner, una textura activa i plena d’emocions. Per Dörner, crear significa un treball corporal, significa moviment en el sentit més literal.

Manfred Dörner va néixer a Wiesbaden, el 1945. A causa de la seva tendència a treballar a gran escala, va experimentar durant la dècada de 1980 amb petits llenços que anava confegint per crear imatges de gran format. A dia d'avui, encara utilitza aquesta tècnica de recopilació de múltiples plaques d'imatges per crear una sola composició. L'objectiu del seu treball és crear nous efectes artístics a través d'aquestes combinacions. No l'interessa el treball individual en si mateix, com una entitat fixa i estàtica, sinó més aviat la possibilitat de transformacions que són inherents a les estructures pictòriques.

A la imatge, “Transzendenz” de Manfred Dörner.