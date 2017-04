Fundació ONCE aposta per l’art com a via per a la integració social

Coincidint amb el Dia Mundial de l’Art que es celebra el 15 d’abril en record al naixement de Leonardo da Vinci, la Fundació ONCE aposta per l’art com una via per a la integració social de les persones amb discapacitat.

Fundació ONCE, c/ Sebastián Herrera 15 de Madrid, treballa des de la seva creació per promoure el talent dels artistes amb discapacitat i, al seu torn, per garantir que les persones amb discapacitat puguin gaudir de l’art en totes les seves formes.

En aquest sentit, la Fundació ONCE ha engegat diferents projectes a diverses ciutats de l’Estat Espanyol. La seva seu a Madrid, C / Sebastián Herrera, 15, acull la Sala Canvi de Sentit, on regularment exposen artistes amb discapacitat. Actualment, i fins el proper 17 d’abril, està oberta al públic l’exposició sobre violència de gènere de l’artista cec Simeó Penya Malatesta. Mans que acaricien, mans que maten.

A Granada trobem la sala Gran Capità, que acull l’exposició itinerant El Món Flueix: Dues mirades sobre una mateixa realitat, formada per obres d’artistes amb algun tipus de discapacitat o bé de creadors que, sense tenir discapacitat, la utilitzen com a tema d’inspiració. Aquesta exposició itinerant ja ha recorregut ciutats com Barcelona, ​​Alacant, Sant Sebastià, la Corunya, Badajoz, Vigo o Cartagena.

Avui toca El Prado es una iniciativa conjunta del Museu del Prado, la Fundació AXA i l’ONCE que està duent a diferents museus espanyols una sèrie de reproduccions de diverses obres clàssiques per a quepuguin ser tocades per les persones amb discapacitat visual.

Cada dos anys Fundació ONCE organitza la Biennal d’Art Contemporani a Madrid. En l’última edició, celebrada el 2016, va tenir com a eix ‘la tecnologia en l’art’ i va ser visitada per més de 170.000 persones. Aquest projecte, que ja ha complert sis edicions, va néixer per donar resposta a la necessitat que tenen les persones amb discapacitat d’accedir a la cultura d’una forma normalitzada, d’eliminar prejudicis sobre la creació artística per part d’aquest col·lectiu i perquè la professionalització de les persones amb discapacitat en el món de l’art sigui una realitat.

A la imatge, fotografia de la iniciativa “Avui toca el Prado”.

