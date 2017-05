Fundació Endesa llança el seu I Certamen de Fotografia Amateur a nivell nacional

Fundació Endesa, en el seu interès per revaloritzar el patrimoni artístic espanyol, llança per primera vegada el certamen de fotografia amateur, “Fundació Endesa Il·lumina”. Aquesta iniciativa busca premiar la millor fotografia d’un monument il·luminat per la Fundació amb l’objectiu de donar a conèixer i realçar les més de 700 actuacions realitzades a l’llarg del territori espanyol.

Aquest concurs va dirigit a qualsevol persona interessada en la fotografia que vulgui demostrar el seu talent amb una càmera i que vulgui enaltir el patrimoni espanyol il·luminat per Fundació Endesa. Fins al pròxim 30 de juny estarà obert el període de participació. Amb aquest certamen els participants podran mostrar a la societat les obres arquitectòniques, tant civils com religioses, que acullen les seves localitats i que Fundació Endesa ha volgut revaloritzar a través d’aquesta iniciativa.

Diferents llocs al llarg de tot el territori nacional poden albergar alguns dels monuments il·luminats per la Fundació. Només cal entrar en www.fundacionendesa.org, veure al mapa de geolocalització el monument més proper, fer-li una fotografia i pujar-la a la web.

Un jurat integrat per grup d’experts serà qui determinarà, entre les 50 fotografies més votades pels usuaris, la guanyadora del premi “Fundacion Endesa Il·lumina”, i l’accèssit “Fundació Endesa Il·lumina”. El guanyador de “Fundacion Endesa Il·lumina” tindrà un premi 2.000 euros. També es lliurarà un accèssit “Fundació Endesa Il·lumina” de 1.000 euros.

A la imatge, cartell del I Certamen de Fotografia Amateur “Fundació Endesa Il·lumina”.

