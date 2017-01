Fundació Botín acull “Itineraris XXIII”, un recorregut per l’art més recent

La sala d’exposicions de la Fundació Botín acull, del 18 de febrer al 16 d’abril, la mostra Itineraris XXIII, un recorregut per l’art més recent, que funciona com a aparador de l’estat actual de les arts i instantània de les tendències predominants a nivell nacional i internacional i que es podrà visitar del 18 de febrer al 16 d’abril del 2017.

Itineraris XXIII presenta els treballs de vuit artistes: Katinka Bock (Frankfurt, Alemanya, 1976), Regina de Miguel (Màlaga, 1977), Adrià Julià (Barcelona, 1974), Pedro Neves Marques (Lisboa, 1984), Levi Orta (l’Havana , Cuba, 1984), Aleix Plademunt (Girona, 1980), Leticia Ramos (St. Antonio do Patrulha, Brasil, 1976) i Oriol Vilanova (Manresa, 1980).

Itineraris XXIII ofereix una perspectiva interessant de la feina d’una nova generació d’artistes, del que centra el seu pensament i la seva pràctica, apreciant-se en tots ells una recurrència cap a certes preocupacions i metodologies. Els creadors comparteixen l’interès per explorar el domini que habitem, com si d’un científic o un arqueòleg es tractés, i mostren en aquesta Exposició el resultat dels seus processos com un tipus d’evidència. “Les obres d’aquest any també alberguen inquietuds molt concretes sobre la relació de la humanitat amb la natura”, assenyala el comissari de la mostra, que recorda que en l’última dècada el concepte de Antropocè, una era en la qual la activitat humana posa contínuament a prova l’equilibri del planeta, sembla haver guanyat importància. “Alguns dels artistes exposats qüestionen la importància de l’objecte artístic fora de l’entorn urbà, i potser la contribució, en general, de la cultura a aquesta abstracció de la naturalesa que, al seu torn, hauria conduït a l’ésser humà a actuar amb tanta irresponsabilitat . “, puntualitza.

Aquesta exposició també ens permet apreciar com molts d’aquests creadors s’interessen per contextualitzar els seus treballs amb dispositius construïts a l’efecte o tecnologies que han deixat de ser habituals, cosa que potser els capaciti per dissociar les seves imatges del flux imparable al que avui tots estem sotmesos, promovent així una altra forma d’observar-les. La necessitat de materialitzar els seus processos de pensament també sembla centrar l’atenció de molts dels artistes d’avui, com si més que representar el món s’inclinaren per demostrar, o potser replantejar, la seva materialitat. Així, segons Weil, “la interpretació, o el sentit, es crea elaborant narratives que poden arribar a descartar la rellevància del que palpable; per aquest motiu la materialització dels processos de pensament pugui ser una resposta interessant a aquesta era de “postverdad” en què ens hem endinsat “. I és que, avui més que mai, la humanitat s’enfronta a la inexistència d’una única via per analitzar i comprendre el món en què habita, i a la possibilitat que l’objectivitat no sigui més que un constructe, el que, al seu torn, genera un estat d’enorme confusió.

Etiquetes: Adrià Julià · Aleix Plademunt · Benjamin Weil · Fundació Botín · Katinka Bock · Leticia Ramos · Levi Orta · Oriol Vilanova · Pedro Neves Marques · Regina de Miguel